Son videosunu yayınlayıp intihar etti
Son videosunu yayınlayıp intihar etti

Haberin Videosunu İzleyin
Son videosunu yayınlayıp intihar etti
25.02.2026 22:42
Haberin Videosunu İzleyin
Son videosunu yayınlayıp intihar etti
Haber Videosu

Şanlıurfa'da Mehmet Olgun isimli vatandaş, ekonomik sorunları olduğunu söyleyip sosyal medyada video yayınladıktan sonra canına kıydı. Videoda gözyaşlarını tutamayan Olgun, "Kimse benim ölümümden sorumlu değil. Ben kendi hayatıma son veriyorum. Eşim, çocuklarım sizi çok seviyorum." dedi.

Şanlıurfa'da yaşayan Mehmet Olgun, sosyal medya hesabından paylaştığı veda videosunun ardından yaşamına son verdi. Yayınladığı videoda gözyaşları içinde ekonomik sıkıntılar yaşadığını dile getiren Olgun, ailesine olan sevgisini vurgulayarak helallik istedi.

"KİMSE BENİM ÖLÜMÜMDEN SORUMLU DEĞİL"

Olgun, videoda şu ifadeleri kullandı: "Ben Mehmet Olgun. Kimse benim ölümümden sorunlu değil. Ben kendi hayatıma son veriyorum. Eşim, çocuklarım sizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin. Kendi isteğimle hayatıma son veriyorum.

"ÇIKIŞ YOLUM YOK"

Ekonomik sorunlarımdan dolayı. Kredi kartı borçlarım yüzünden bir işe de giremiyorum. Çıkış yolum yok."

Mehmet Olgun, Şanlıurfa

Son Dakika 3. Sayfa Son videosunu yayınlayıp intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Keskin kılıç Keskin kılıç:
    bu ekonomik kriz milleti mahfetti emekli işci bunalımda yazık çok üzüldüm Allah rahmet eylesin kardeşim 8 0 Yanıtla
  • vs20012001 vs20012001:
    Allah sonumuzu hayr etsin. Kimileri lüks içinde yaşarken kimileri yokluktan intihar ediyor. 8 0 Yanıtla
  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    Allah rahmet eylesin üzüldüm ya .....bu insanların hali ne olacak sadece bu değil son yıllarda defalarca oldu buna benzer olaylar çok yazık ya....:((( 6 0 Yanıtla
  • Keskin kılıç Keskin kılıç:
    yorum yazı yoruz çıkmıyor neden 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Son videosunu yayınlayıp intihar etti - Son Dakika
