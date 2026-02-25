Son videosunu yayınlayıp intihar etti

Şanlıurfa'da yaşayan Mehmet Olgun, sosyal medya hesabından paylaştığı veda videosunun ardından yaşamına son verdi. Yayınladığı videoda gözyaşları içinde ekonomik sıkıntılar yaşadığını dile getiren Olgun, ailesine olan sevgisini vurgulayarak helallik istedi.

"KİMSE BENİM ÖLÜMÜMDEN SORUMLU DEĞİL"

Olgun, videoda şu ifadeleri kullandı: "Ben Mehmet Olgun. Kimse benim ölümümden sorunlu değil. Ben kendi hayatıma son veriyorum. Eşim, çocuklarım sizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin. Kendi isteğimle hayatıma son veriyorum.

"ÇIKIŞ YOLUM YOK"

Ekonomik sorunlarımdan dolayı. Kredi kartı borçlarım yüzünden bir işe de giremiyorum. Çıkış yolum yok."