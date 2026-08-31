Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 100 Bin Lira Kaybı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 100 Bin Lira Kaybı

Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 100 Bin Lira Kaybı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de, sosyal medya üzerinden dolandırılıp 100 bin lira veren T.K.'nın şikayetiyle 2 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir'de sosyal medya platformunda gördüğü pazar şemsiyesi ilanına inanarak iletişime geçtiği kişiler tarafından 100 bin lira dolandırılan vatandaşın şikayeti üzerine Siber Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma yaptı. Olayla ilgili 2 şüpheli, yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, mağdur T. K., sosyal medya platformunda gördüğü pazar şemsiyesi ilanı üzerine, paylaşımda yer alan GSM numarası üzerinden ilanı veren kişilerle iletişime geçti. Yapılan görüşmelerin ardından T. K., farklı zamanlarda 4 parça halinde toplam 100 bin TL'yi şüphelilerin banka hesaplarına transfer etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan T. K., durumu emniyete bildirdi. İhbar üzerine Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda olayın şüphelilerinin M.C.K. ve C.Ç. olduğu tespit edildi. Çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 2 şüpheli, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden adli makamlara bağlandı. Şüpheliler, gerçekleştirilen sorgularının ardından yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında tutuklandı.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Sosyal Medya, Kırşehir, 3. Sayfa, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 100 Bin Lira Kaybı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor
Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi

16:16
Fener’e mi geliyor Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama
Fener'e mi geliyor? Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama
15:52
Girne’deki facia sonrası Bakan Arıklı belgeleri paylaştı: Gerekirse istifa ederim
Girne'deki facia sonrası Bakan Arıklı belgeleri paylaştı: Gerekirse istifa ederim
15:37
Girne’deki gemi faciasında kayıp sayısı 20’ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
15:17
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı! Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
14:51
Galatasaray’da şok ayrılık Son maçın kaptanı bavullarını topladı gidiyor
Galatasaray'da şok ayrılık! Son maçın kaptanı bavullarını topladı gidiyor
14:15
Trump’ın hamlesi yetmedi Kuzey Kore’den dünyayı tedirgin eden nükleer resti
Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 16:20:47. #7.12#
SON DAKİKA: Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 100 Bin Lira Kaybı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement