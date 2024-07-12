Fenomen Gaga Bulut yasa dışı bahis sitelerini teşvik ettiği suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika
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Fenomen Gaga Bulut yasa dışı bahis sitelerini teşvik ettiği suçlamasıyla tutuklandı

Fenomen Gaga Bulut yasa dışı bahis sitelerini teşvik ettiği suçlamasıyla tutuklandı

Yasa dışı bahis sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak teşvik ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan "Gaga Bulut" isimli sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, tutuklandı.

12.07.2024 15:52  Güncelleme: 16:45
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Daha önce erkek çocuklarını öpüştürdüğü için cezaevine giren ve önceki gün yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak, oyuncu kazandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Gaga Bulut lakaplı sosyal medya fenomeni Gaga Bulut tutuklandı.

BAHİS SİTELERİNİN REKLAMINI YAPMIŞTI

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yasa Dışı Bahis' suçunun engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında "Gaga Bulut" hesap adını kullanan 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'u Karşıyaka ilçesindeki adresinde gözaltına almıştı. Altuğ'un, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı bilinen çeşitli internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bahis sitelerine oyuncu kazandırdığı tespit edildiği belirtilmişti.

Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis sitelerini teşvik ettiği suçlamasıyla tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılacak olan çalışmaya esas olmak üzere bu suçtan elde ettiği gelirlere el konulması maksadıyla da gerekli çalışmalara başlandığı öğrenilmişti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Bulut Altuğ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHA ÖNCE DE TUTUKLANMIŞTI

Şüpheli hakkında geçmiş tarihlerde de ilgili birimlerce; Cumhurbaşkanına Hakaret, Devlet Kurumlarını Aşağılama, Şantaj, Müstehcenlik, Çocuğun Cinsel İstismarı, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal gibi suçlardan soruşturma yürütülmüştü. Bulut Altuğ, 30 Aralık 2022 tarihinde Telegram adlı sosyal medya uygulamasında kanal açıp cinsel içerikli videolar paylaştığı, videolardaki kişilere de görsellerin kaldırılması için para karşılığı şantaj yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmış ve bir süre tutuklu kalmıştı.

Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis sitelerini teşvik ettiği suçlamasıyla tutuklandı
Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Gaga bulut, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fenomen Gaga Bulut yasa dışı bahis sitelerini teşvik ettiği suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenomen Gaga Bulut yasa dışı bahis sitelerini teşvik ettiği suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika
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