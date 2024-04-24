ABD'de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş'ın teyzesi: Kıskançlığı yüzünden yeğenimin kaşını ve saçlarını kazıyordu - Son Dakika
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ABD'de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş'ın teyzesi: Kıskançlığı yüzünden yeğenimin kaşını ve saçlarını kazıyordu

ABD\'de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş\'ın teyzesi: Kıskançlığı yüzünden yeğenimin kaşını ve saçlarını kazıyordu

ABD'de hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın teyzesi K.C., kanında ölümüne neden olmayacak kadar uyuşturucu bulunduğu tespit edilen yeğeninin, ressam sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ileri sürdü. Yeğeninin darbedilip tutulduğu yerde aç bırakıldığını da söyleyen teyze, "Kıskançlığı yüzünden yeğenimin kaşını ve saçlarının ön kısmını kazıyordu. Kimse ona bakmasın, beğenmesin, diye. Hem ABD'de hem Türkiye'de hukuk mücadelesi başlattık." dedi.

24.04.2024 17:16  Güncelleme: 18:45
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ABD'de yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın teyzesinin anlattıkları tüyler ürpertti. Yeğeninin darbedilip tutulduğu yerde aç bırakıldığını da söyleyen teyze, "Kıskançlığı yüzünden yeğenimin kaşını ve saçlarının ön kısmını kazıyordu. Kimse ona bakmasın, beğenmesin, diye. Hem ABD'de hem Türkiye'de hukuk mücadelesi başlattık." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ ABD'DE HAYATINI KAYBETTİ

"İşte Benim Stilim" isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş (28), 3 Nisan'da ABD'de fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş'ın cansız bedeni, 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Taktaş'ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu.

ABD'de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş'ın teyzesi: Kıskançlığı yüzünden yeğenimin kaşını ve saçlarını kazıyordu

"DAYAK YEDİĞİ İÇİN YEĞENİMİN DALAĞI ALINMIŞTI"

Taktaş'ın yaşadığı tüm sıkıntıları sürekli paylaştığı Adana'da yaşayan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen teyzesi K.C, yeğeninin 2 senedir A.C.F. ile sevgili olduğunu öne sürdü. A.C.F.'nin yeğenine saplantılı bir aşk beslediğini anlatan K.C., "Geçen yıl yeğenimi İstanbul'a geldiklerinde dövmüştü. Ağır darbe alan yeğenimin götürüldüğü hastanede dalağı alınmıştı. Bu olayla ilgili açılan dava halen devam ediyor. Ancak yeğenim tehditler sonucu şikayetini geri çekti ama yargılama kamu davası olduğu için sürdü" diye konuştu.

Taktaş'ın sevgilisiyle geçen yıl ağustos ayında tatil amaçlı ABD'ye gittiğini ancak geri dönmediğini aktaran K.C., baskı ve tehdit nedeniyle psikolojisinin her geçen gün kötüye giden yeğenini sevgilisinin bırakmadığını da anlattı.

ABD'de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş'ın teyzesi: Kıskançlığı yüzünden yeğenimin kaşını ve saçlarını kazıyordu

"KANINDA ÖLÜME SEBEP OLMAYACAK KADAR UYUŞTURUCU ÇIKTI"

DHA'ya açıklamalarda bulunan teyze K.C. şunları söyledi: "Yeğenimin ölümünü konsolosluğun açtığı telefonla öğrendik. Annesi, babası, biz, yıkıldık. Ailenin tek çocuğuydu. Hayatını kaybettiği hastanedeki doktorla tercüman aracılığıyla görüşme yaptık. Kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecek. Bu da 4-5 ay sürüyormuş. Kanında ölüme sebep olmayacak kadar uyuşturucu çıktığını söylediler. Yeğenimin ölmesinde sevgilisinin mutlaka bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum hatta adım kadar eminim çünkü biz sürekli iletişimdeydik.

"KISKANÇLIĞI YÜZÜNDEN YEĞENİMİN SAÇLARININ ÖN KISMINI KAZIYORDU"

Yeğenimi bu madde öldürdüyse onu bile sevgilisinin verdiğinden eminim. Kıskançlığı yüzünden yeğenimin kaşını ve saçlarının ön kısmını kazıyordu. Kimse ona bakmasın, beğenmesin, diye. Yeğenimi öldüresiye dövdü, dalağını kaybetti. Türkiye'deyken de bu şiddet sürüyordu. Yağmur yanına gitmeyince sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıp, kötü fotoğraflarını paylaşıyordu. Evimize geliyordu. Yağmur 1.80 boyunda ama son zamanlarda 50 kiloya kadar düşmüş, ufacık kalmıştı. Kızımı darbetmesinin yanı sıra aç bırakıyordu, dışarı çıkarmıyordu. Psikolojisi de bozulmuştu, adeta paranoyak olmuştu."

ABD'de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş'ın teyzesi: Kıskançlığı yüzünden yeğenimin kaşını ve saçlarını kazıyordu

"BANA 'YÜRÜYECEK KADAR BİLE HALİM YOK' DİYORDU"

Yağmur ile mesajlaşmalarını da dava dosyasına koyduklarını dile getiren K.C., soruşturmanın tüm yönleriyle araştırılmasını isteyerek şöyle konuştu: "Bana gönderdiği mesajlarda sürekli Türkiye'ye dönmek istediğini ancak erkek arkadaşının buna izin vermediğini, ona sürekli vurduğunu ve kötü davrandığını söylüyordu. Son dönemde konsolosluğa başvurmasını söylüyordum ama 'Teyze yürüyecek kadar bile halim yok' diyordu. Kızımı aç bırakarak işkence yaptığını düşünüyorum.

ABD'de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş'ın teyzesi: Kıskançlığı yüzünden yeğenimin kaşını ve saçlarını kazıyordu

"CEP TELEFONU KULLANMASINA İZİN VERMİYORDU"

Cep telefonu kullanmasına genellikle izin vermiyordu. Daha önceki tehditlerinden de şikayetçi olmuştuk ama işlem yapılmadı. Hem ABD'de hem Türkiye'de hukuk mücadelesi başlattık. Bu konunun asla peşini bırakmayacağız. Kesin ölüm nedeniyle ilgili otopsi raporunu bekliyoruz. Yeğenimin en azından mezarında rahat uyumasını istiyorum."

ABD'de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş'ın teyzesi: Kıskançlığı yüzünden yeğenimin kaşını ve saçlarını kazıyordu
ABD'de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş'ın teyzesi: Kıskançlığı yüzünden yeğenimin kaşını ve saçlarını kazıyordu
ABD'de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş'ın teyzesi: Kıskançlığı yüzünden yeğenimin kaşını ve saçlarını kazıyordu

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Son Dakika 3.Sayfa ABD'de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş'ın teyzesi: Kıskançlığı yüzünden yeğenimin kaşını ve saçlarını kazıyordu - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş'ın teyzesi: Kıskançlığı yüzünden yeğenimin kaşını ve saçlarını kazıyordu - Son Dakika
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