Hakim karşısına çıkan fenomen İbrahim Yılmaz için karar verildi - Son Dakika
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Hakim karşısına çıkan fenomen İbrahim Yılmaz için karar verildi

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Yasa dışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan fenomen İbrahim Yılmaz'ın hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada tahliye edilmesine karar verildi. Yılmaz, savunmasında "Amacım yasa dışı bahis reklamı yapmak değil, reklamlar üzerinden para kazanıyorum" dedi.

17.12.2024 16:59
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İstanbul'da yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın yargılanmasına başlandı. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Yılmaz Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

"AMACIM BAHİS REKLAMI YAPMAK DEĞİLDİ"

Duruşmada savuma yapan sanık Yılmaz, içerik üreticisi olduğunu ve halka mikrofon uzatarak videolar çektiğini söyleyerek, "Halka mikrofon uzatıyorum, beni takip ederlerse para veriyorum. Paylaştığım videoların izlenme sayısına göre şirketlerden para kazanıyorum. Amacım yasa dışı bahis reklamı yapmak değil, reklamlar üzerinden para kazanıyorum" ifadelerini kullandı.

TAHLİYESİNE HÜKMEDİLDİ

Alınan sanık savunmasının da ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Yılmaz'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Hakim karşısına çıkan fenomen İbrahim Yılmaz için karar verildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakim karşısına çıkan fenomen İbrahim Yılmaz için karar verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Çelikk:
    Ne Kadar Para Verildi Acaba İbrahim Adalet Mülkün Temelidir?? 14 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    dağıtılan paranin kaynağı nerden hocam 11 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    adalet mi şimdi bu tühh size yazıklar olsun bunu nasıl salarsınız şaşıyorum 10 1 Yanıtla
  • Erdem Cambaz:
    2.dilan Polat vakası parayı bastı çıktı dışarı.... 9 1 Yanıtla
  • Enes Han:
    3 kağıtcı herif 4 1 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    açık açık söyleyin bu ülkede dolandırıcılık serbest diye... 3 1 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Ne olacaktı ki başka!! Elbette ki tahliye. Paralı adam hiç yatar mı. Ne kadar ayıp bir şey 2 0 Yanıtla
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