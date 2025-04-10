Sosyal medya fenomenleri 16 yaşındaki kıza tecavüz edip görüntüleri paylaştı - Son Dakika
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Sosyal medya fenomenleri 16 yaşındaki kıza tecavüz edip görüntüleri paylaştı

Sosyal medya fenomenleri 16 yaşındaki kıza tecavüz edip görüntüleri paylaştı

Portekiz'de sosyal medya fenomeni olan üç genç, 16 yaşındaki bir kızı tecavüz ederek bu anları internet üzerinde paylaştı. Olay, genç kızın hastaneye başvurması sonucu ortaya çıktı. Saldırganlar, 32 binden fazla kişi tarafından izlenen videoyu yayınladıktan sonra adam kaçırma, ağırlaştırılmış tecavüz ve çocuk pornografisi suçlamalarıyla gözaltına alındı.

10.04.2025 13:55
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Portekiz'i sarsan bir olayda, bir grup sosyal medya fenomeninin 16 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği ve görüntüleri internette paylaştığı ortaya çıktı. Lizbon yakınlarındaki Loures şehrinde Şubat ayında yaşanan olay, ülke genelinde büyük tepkiye yol açtı.

Olayla ilgili bilgilere göre, genç kız arkadaşı olduğu iddia edilen bir erkekle buluşmak için sözleşti. Ancak buluşmaya gelen genç erkek yanında iki arkadaşını da getirdi. Üç genç, kızı bir depo odasına götürerek cinsel saldırıda bulundu ve bu anları kameraya kaydetti.

Saldırganlar daha sonra bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Videoyu 32 binden fazla kişi izlemesine rağmen hiç kimse durumu yetkililere bildirmedi. Olay ancak mağdurun hastaneye başvurması sonucu ortaya çıktı.

17-19 yaşları arasındaki üç şüpheli, adam kaçırma, ağırlaştırılmış tecavüz ve çocuk pornografisi suçlamalarıyla gözaltına alındı. Ancak mahkeme, haftalık olarak polise rapor vermeleri ve mağdurla iletişim kurmamaları şartıyla serbest bıraktı.

Zanlılardan birinin TikTok'ta 250 bin, Instagram'da 65 bin takipçisi olduğu belirtiliyor. Lizbon polis şefi João Oliveira, "Şüphelilerin genç kitleler üzerindeki etki gücü bu olayın yaşanmasında rol oynadı" açıklamasını yaptı.

Mahkemenin şüphelileri serbest bırakması, Portekiz'in birçok şehrinde protesto gösterilerine neden oldu. Lizbon ve Funchal şehirlerinde yüzlerce kişi sokaklara dökülerek "Hayır, hayır demektir" sloganları attı. Göstericiler "Tecavüz filme alınmaz, kınanır" ve "Paylaşma, ihbar et!" yazılı pankartlar taşıdı.

Olay, Portekiz'de kadına yönelik şiddet ve dijital istismarla mücadele konusunda daha sert önlemler alınması çağrılarını güçlendirdi.

Sosyal medya fenomenleri 16 yaşındaki kıza tecavüz edip görüntüleri paylaştı
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Son Dakika 3.Sayfa Sosyal medya fenomenleri 16 yaşındaki kıza tecavüz edip görüntüleri paylaştı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Berat Yıldïrım:
    sondakika yurt dışındaki böyle haberleri yapmayın lütfen yurt içindeki haberler yetiyor zaten 26 1 Yanıtla
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