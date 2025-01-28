Sosyal medyadaki 'Evcil hayvan sahiplendirme' şebekesine operasyon: 33 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sosyal medyadaki 'Evcil hayvan sahiplendirme' şebekesine operasyon: 33 kişi tutuklandı

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Sosyal medya üzerinden, sahte görsellerle 'Evcil hayvan sahiplendirme' adı altında 110 milyon 255 bin 279 TL dolandırıcılık yaptıkları belirlenen suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

28.01.2025 01:20
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Sosyal medyada oluşturdukları sahte görsellerle 'Evcil hayvan sahiplendirme' adı altında 110 milyon 255 bin 279 TL dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne Kocaeli merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi.

43 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında oluşturulan sahte görsellerle 'Evcil hayvan sahiplendirme' adı altında vatandaşlardan kargo bedeli veya seyahat sigorta bedelleri alıp, açılan hesaplara transfer ederek dolandırıcılık yapan suç örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Sosyal medyadaki 'Evcil hayvan sahiplendirme' şebekesine operasyon: 33 kişi tutuklandı

Birçok kişinin, belirtilen yöntemlerle dolandırıldığı ve şüpheli kişilerin hesaplarına 110 milyon 255 bin 279 TL para giriş-çıkışı olduğunu tespit edildi. Kocaeli ve 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı. Ev ve işyeri aramalarında suç unsurları ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

33 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla, 3'ü ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Sosyal medyadaki \'Evcil hayvan sahiplendirme\' şebekesine operasyon: 33 kişi tutuklandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sosyal medyadaki 'Evcil hayvan sahiplendirme' şebekesine operasyon: 33 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • fbeyza1017:
    Kedi sahiplenmek istiyorsan sokaklar barınaklar kedi kaynıyor. Ama biz lüks düşkünüyüz ya illa cins kedi olacak. Ben sokaktan sahiplendim kedimi çokta mutluyuz ?? 74 2 Yanıtla
  • Kzk :
    Öyle bir yasa çıkaracaksınki , önce karşı tarafın parasının tamamı ödeyecek, ödemezse bunları taş ocağında çalıştırıp kazandığı maaşı karşı tarafın zarına saydıracaksın. Olduda dolandırdığı parayı ödedi 11 yıl ceza vericeksinki 5 sene net yatsın 58 0 Yanıtla
  • Oooo:
    Bizim insanımız dışarıda gezmesi gereken hayvanı eve hapseder bakarken miras harcar. İçeride olması gereken muhtaç insanlara yardım etmez bakmaz 31 11 Yanıtla
  • Nazife:
    valla 6 kedimide sokaktan sahiplendim 15 yaşında 2 kedim vefat etti şuan 4 kedimle mutluyum parayla kedi kopekmi alınır. 11 2 Yanıtla
  • Emre Acar:
    Birkaç güne çıkarlar nasılsa kara para aklayanlar sağa sola sıktıranlar gibi adalet kavramı bizim için paralıysa çıkar dönüştü 4 0 Yanıtla
  • Sonsuz55:
    Abim memleketin taşı toprağı altın, yeterki sen para kazanmak iste ne iş yaparsın tutuyor?? 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sosyal medyadaki 'Evcil hayvan sahiplendirme' şebekesine operasyon: 33 kişi tutuklandı - Son Dakika
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