SRC Belgesiz Sürücüye Ceza: 'Bari Yazmayın!' - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

SRC Belgesiz Sürücüye Ceza: 'Bari Yazmayın!'

Kırmızı ışıkta geçen sürücü, ceza yerken SRC belgesini almakta zorlandığını ifade etti.

30.01.2025 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırmızı ışıkta geçti, ceza yerken 'SRC'ye bari yazmayın abi" dedi

SRC belgesi olmadan sürdüğü araçla kırmızı ışıkta geçen sürücüye ışık ihlali ve SRC Belgesiz araç kullanmaktan ceza uygulandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali nedeniyle para cezası uygulandı. Uygulama sırasında kırmızı ışıkta geçen ve SRC Belgesi olmadığı belirlenen araç sürücüsü trafik polisine, "SRC'ye bari yazmayın abi. Vallahi SRC sınavına girip girip alamıyorum" dedi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Trafikte sürücü, yaya ve yolcuların güvenli bir trafik ortamı içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması kazalarda can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla Manavgat'ın değişik noktalarında yapılan denetimler aralıksız sürüyor.

Trafik ekiplerinin Orman İşletme Müdürlüğü önünde gerçekleştirdiği kırmızı ışık uygulamasında Antbirlik kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan çok sayıda sürücüye 2 bin167'şer TL para cezası uygulanırken, kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerden 1 tanesinin sürücü belgesinin, bir başkasının SRC belgesinin olmadığı gözlenirken, bir araç sürücüsünün de kırmızı ışıkta geçtikten sonra MOBESE'nin önünde durup sürücü değiştirdiği gözlendi.

Şoför değiştiren araç sürücüsüne ve araç sahibine ayrı ayrı 18 bin 679'ar TL para cezası, ehliyeti olmayan elektrikli motosiklet sürücüsüne de kırmızı ışık ihlali cezası uygulandı.

SRC Belgesi olmadığı belirlenen kamyonet sürücüsüne ise kırmızı ışık ihlali nedeniyle 2 bin 167 TL, SRC Belgesiz araç kullanmaktan 3 bin 238 TL, araç sahibine de SRC siz araç kullandırmaktan 8 bin 173 TL para cezası uygulandı.

"Bari SRC'ye yazmayın"

Kırmızı ışık ihlali yaptığı için durdurulan ve yapılan kontrolde SRC Belgesi olmadığı belirlenen kamyonet sürücüsü trafik polislerine ceza yazmamaları için dil döktü. "SRC'ye bari yazmayın" diye söze başlayan kamyonet sürücüsü "Abi vallahi SRC'yi girip girip alamıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Manavgat, Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Ulaşım, Sağlık, trafik, Hukuk, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa SRC Belgesiz Sürücüye Ceza: 'Bari Yazmayın!' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 03:29:58. #1.11#
SON DAKİKA: SRC Belgesiz Sürücüye Ceza: 'Bari Yazmayın!' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.