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Sudanlıların kanlı biten kavgasında iş yeri sahibi tutuklandı - Son Dakika
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Sudanlıların kanlı biten kavgasında iş yeri sahibi tutuklandı

Gaziantep'te Sudanlı bir iş yeri sahibi, çalışanı olan Sudanlı öğrenciyi bıçaklayarak öldürdü. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Katil zanlısı tutuklandı.

Sudanlıların kanlı biten kavgasında iş yeri sahibi tutuklandı
24.01.2024 - 22:29,
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Sudanlıların kanlı biten kavgasında iş yeri sahibi tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Sudanlı çalışanı Atta Almanan'ı öldüren Sudanlı iş yeri sahibi Abobaker Altahir Suloman Hassan tutuklandı. Olay anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansımıştı.

Olay, önceki gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi'nde hazırlık öğrencisi olan Sudanlı Atta Almanan (23), vatandaşı olan Abobaker Altahir Suloman Hassan'a ait kafede yarı zamanlı olarak çalışıyordu. Almanan, çalıştığı kafede ücretini isteyince iş yeri sahibi ile arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Sudanlı iş yeri sahibi Abobaker Altahir Suloman Hassan, Sudanlı öğrenci Atta Almanan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay anları çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasında

Olay anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolda yürüyen ikilinin bir anda bir birine saldırması ve kavga etmesi sonrası Abobaker Altahir Suloman Hassan'ın Atta Almanan'ı bıçaklama anları yer aldı. Bıçaklanan Atta Almanan'ın bir süre kıvrandıktan sonra yere düşme anları da görüntülerde yer aldı.

Katil zanlısı Sudanlı iş yeri sahibi tutuklandı

Olay sonrası katil zanlısı iş yeri sahibi Abobaker Altahir Suloman Hassan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı, emniyette tamamlanan işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Sudanlı iş yeri sahibi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öldürülen Atta Almanan'ın cenazesinin ise ailesi tarafından alınarak ülkesine götürüleceği öğrenilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sudanlıların kanlı biten kavgasında iş yeri sahibi tutuklandı - Son Dakika


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