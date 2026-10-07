Süleyman Uzun, İmamoğlu davasında iki sefer 100 bin dolar verdiğini anlattı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında peyzaj alanında çalışan iş insanı Süleyman Uzun savunma yaptı. Uzun, duruşmada Ağaç AŞ'de ciddi miktarda alacağının biriktiğini söyleyerek, "Ödemelerimiz düzenli yapılamıyordu. Daha sonra Ali Sukas, yaptığımız işlerle ilgili sıkıntı olmaması için yüzde 7 civarında ödeme yapmamız gerektiğini, böyle olursa bir sıkıntı olmayacağını söyledi. Ümit Polat da çiçek dikim işlerinden çiçek başına 10 kuruş talep edildiğini söyledi. Ben bunları istemeyerek kabul ettim. Şirketimin içerisinde olduğu sıkıntıdan dolayı, ödemelerimiz geciktiği için kabul etmek zorunda kaldım" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 30'uncu gününde, 18 Eylül tarihinde hazırlanan ek iddianame ile dosyaya dahil olan tutuksuz sanık Süleyman Uzun savunma yaptı. Etkin pişmanlık ifadesi iddianamede yer bulan Uzun'un Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi müteahhitlerinden olduğu, yapılan birçok istisnai nitelikteki alımlara katılım sağlayarak SAS Peyzaj isimli firması üzerinden kazandığı belirtilmişti. Uzun iddianamede yer alan ifadesinde, "Ben cezaevinde bulunduğum süreç boyunca tanımadığım birçok avukat ziyarete gelerek benimle görüşmek istedi. Ben de görüşe gittiğimde Ali Sukas'ın (Ağaç AŞ Genel Müdürü) selamı var yahut avukat Kaptan Yılmaz'ın selamı var diye konuya başlayıp bir şey anlatmamamız konusunda bizleri uyardılar" şeklinde beyanda bulunmuştu.

Tutuksuz sanık etkin pişmanlık ifadesinde yapılan ihalelerin tamamen göstermelik olduğunu anlattı

Uzun, ek iddianamede yer alan ifadesinde ayrıca Ağaç ve Peyzaj AŞ tarafından yapılan ihalelerdeki usulsüzlüklerden de bahsetmek istediğini belirterek, "Biz firma olarak Ağaç AŞ'nin hizmet işlerini görmekteyiz. Bu kapsamda hem çapalama hem de çiçek ekim dikim işlemlerini yaparız. Ağaç AŞ'den almış olduğumuz bir çiçek dikim işinin ihalesi, biz işi bitirdikten sonra yapılarak bize verildi. Yine bir çiçek dikim işini yaparken işin ortasına geldiğimizde ihalesi yapılarak bize verildi. Ayrıca 2025 yılında yazlık çiçek dikim işini de firma olarak ihalesini yapmadan bize verdiler ve daha sonradan ihalesi yapılacaktı ancak Ali Sukas (Ağaç A.Ş. Genel Müdürü) tutuklandığı için bunun ihalesi dahi gerçekleşmedi ve bu işten 32 milyon TL+KDV oranında bir alacağım birikti. Bu işlerin organizesini Ali Sukas'ın bilgisi dahilinde Ümit Polat (Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü) yapmaktadır" beyanlarında bulunmuştu. İddianamede Uzun'un beyanlarına göre yapılan değerlendirmede, Ağaç ve Peyzaj AŞ tarafından yapılan ihalelerin tamamen göstermelik olduğu, bir kısım işlerin daha ihale yapılmadan önce verildiği ve ihaleye sonradan çıkıldığı, teklif mektuplarının ise ihaleye girecek olan firmalar tarafından yahut Ümit Polat tarafından doldurulduğu belirtilmişti.

"İstemeyerek kabul ettim, ödemelerimiz geciktiği için kabul etmek zorunda kaldım"

Süleyman Uzun, duruşmada etkin pişmanlık ifadelerini aynen tekrar ettiğini söyleyerek, "30 yıldır peyzaj sektöründe faaliyet gösteriyorum. SAS Peyzaj ve Sistem firmalarının sahibiyim. Ağaç AŞ ile uzun yıllardır ticari ilişkimiz bulunmaktadır. Yönetim değişikliğinden sonra bir süre yeni iş yapmadık. Daha sonra firmamızın bu alandaki kapasitesi nedeniyle yeniden işler verilmeye başlandı. Ağaç AŞ'de yaptığımız işler nedeniyle çok ciddi miktarda alacağımız birikmişti. Ödemelerimiz düzenli yapılamıyordu. Daha sonra Ali Sukas, yaptığımız işlerle ilgili sıkıntı olmaması için yüzde 7 civarında ödeme yapmamız gerektiğini, böyle olursa bir sıkıntı olmayacağını söyledi. Ümit Polat da çiçek dikim işlerinden çiçek başına 10 kuruş talep edildiğini söyledi. Ben bunları kendim istemeyerek kabul ettim. Şirketimin içerisinde olduğu sıkıntıdan dolayı, ödemelerimiz de geciktiği için kabul etmek zorunda kaldım" dedi.

Sanık savunmasında 200 bin dolarlık rüşveti anlattı

Uzun savunmasının devamında, "2024 yılı içerisinde de talep edilen yüzde 7'lerle ilgili ödeme yapmam gerektiği söylendi Ali Bey (Ali Sukas) tarafından. Yüksel Tunar'ın (iş insanı) numarasını verdi. Bunun üzerine Yüksel Tunar ile evime yakın olan Zümrütevler'de buluştuk. İki sefer 100 bin dolar verdim. Bazı işlerde ihale yapılmadan önce de başlamamız isteniyordu. Biz işi yapmaya başlıyorduk, işlemler sonra yapılıyordu. Şirketimin ihale teklif işlemlerini, çalışanımız Tuğrul Doğu Işık takip ediyordu. Bildiğim hiçbir şeyi saklamadım. Kimden ne talep geldiğini, kime ne verdiğimizi, şirketimizin hangi işleri yaptığını ve benim bildiğim kadarıyla işlerin nasıl yürütüldüğünü samimiyetle anlattım" şeklinde konuştu.