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Sultanbeyli'de nefes kesen kovalamaca: Kaçmak için ters yöne girdi, kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de nefes kesen kovalamaca: Kaçmak için ters yöne girdi, kıskıvrak yakalandı

Sultanbeyli'de uyuşturucu madde ticareti yapan bir şahıs polislerden kaçmaya çalıştı. Aracıyla ters yöne giren şüpheli yaya olarak kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 10,5 gr Marihuana ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheli tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

08.01.2024 - 00:47,  Güncelleme: 00:49
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Sultanbeyli'de nefes kesen kovalamaca: Kaçmak için ters yöne girdi, kıskıvrak yakalandı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs polislerden kaçmaya çalıştı. Aracıyla ters yöne giren şüpheli yaya olarak kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ve imal ticareti" suçu ile ilgili torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Sultanbeyli ilçesinde çalışma başlattı. 29 Aralık 2023 tarihinde Sultanbeyli ilçesinde bir şahsın aracıyla uyuşturucu madde ticaretinde bulunduğu belirlendi. Şüpheli aracı Akşemsettin Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarında gören ekipler izlemeye aldı. Şüpheli şahsın sevk ve idaresindeki araç Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yapacağı sırada görevliler tarafından fark edildi. Ekipler aracı durdurulmak istedi fakat uyarıları dikkate almayan araç sürücüsü kaçarak uzaklaştı.

Ters yöne girip yaya kaçan şahıs yakaladı

Yaşanan kovalamaca sırasında şüpheli araç ters yön istikametinde görevlilerce durduruldu. Sürücü ve yanındaki şahıs araçtan inip yaya olarak kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından kimlik bilgileri S.A. olduğu anlaşılan sürücü şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan sorgulamasında farklı suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Üzerinde ve şüpheli araçta yapılan aramalarda ise 7 adet satışa hazır halde toplam 10,5 gr Marihuana, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Sultanbeyli\'de nefes kesen kovalamaca: Kaçmak için ters yöne girdi, kıskıvrak yakalandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sultanbeyli'de nefes kesen kovalamaca: Kaçmak için ters yöne girdi, kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de nefes kesen kovalamaca: Kaçmak için ters yöne girdi, kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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