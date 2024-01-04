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Sultanbeyli'de yangın çıkan Kur'an Kursu ile ilgili dernekten açıklama - Son Dakika
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Sultanbeyli'de yangın çıkan Kur'an Kursu ile ilgili dernekten açıklama

Halidiye İlim Yayma Kur'an Kursu ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Sultanbeyli'de geçtiğimiz gece çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, yangının yan binanın bahçesinde bulunan barakada meydana geldiği ve rüzgarın etkisiyle binanın arka strafor kısmına sirayet ettiği belirtildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdüğü ve kursta bulunan öğrencilerin can güvenliği açısından tahliye edildiği ifade edildi.

04.01.2024 - 19:50,
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Sultanbeyli'de yangın çıkan Kur'an Kursu ile ilgili dernekten açıklama

İSTANBUL - Sultanbeyli'de geçtiğimiz gece yangın çıkan Kur'an kursu ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; Rüzgarın etkisiyle binamızın arka strafor kısmında ufak çaplı sirayet söz konusu olmuştur. Çatımızın uç kısmında bir hasar oluşmuş olup itfaiye ekiplerince kısa sürede müdahale edilip söndürülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Halidiye İlim Yayma Kur'an Kursu ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nden yapılan açıklamada, 03/01/2024 gece 01: 30 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde bulunan Halidiye İlim Yayma Kur'an Kursu'nda yukarıda belirtilen tarihte basında yer alan Kur'an kursunda yangın haberleriyle alakalı söz konusu belirtilen gün ve saatte yan binanın bahçesinde bulunan barakada bir yangın meydana gelmiştir. Rüzgarın etkisiyle binamızın arka strafor kısmında ufak çaplı sirayet söz konusu olmuştur. Bu nedenle çatımızın uç kısmında bir hasar oluşmuş olup itfaiye ekiplerince kısa sürede müdahale edilip söndürülmüştür. Kursumuzun iç kısmında herhangi bir zarar ve olumsuz bir durum söz konusu olmamış olup içeride bulunan öğrencilerimiz can güvenliği açısından tahliye edilmiştir.

Sultanbeyli\'de yangın çıkan Kur\'an Kursu ile ilgili dernekten açıklama
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sultanbeyli'de yangın çıkan Kur'an Kursu ile ilgili dernekten açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de yangın çıkan Kur'an Kursu ile ilgili dernekten açıklama - Son Dakika
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