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Sultangazi'de Elif Çakal davasında karar: 2 kişiye 13'er yıl 4'er ay hapis cezası - Son Dakika
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Sultangazi'de Elif Çakal davasında karar: 2 kişiye 13'er yıl 4'er ay hapis cezası

Sultangazi'de uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin davada, suça sürüklenen çocuklar S.T. ve T.Y. ayrı ayrı 13'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 2 sanık ise 5'er yıl hapis cezası aldı.

Sultangazi\'de Elif Çakal davasında karar: 2 kişiye 13\'er yıl 4\'er ay hapis cezası
15.12.2023 - 17:31,  Güncelleme: 17:32
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Sultangazi'de uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın davasında karar

2 kişiye 13'er yıl 4'er ay hapis cezası

İSTANBUL - Sultangazi'de uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin 4 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, suça sürüklenen çocuklar S.T. ile T.Y.'yi ayrı ayrı toplam 13'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer 2 sanık ise 5'er yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

İstanbul Sultangazi'de uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin olay tarihinde 2'si 18 yaşından küçük olan 4 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 18.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada suça sürüklenen çocuk sıfatıyla T.Y. ile S.T. hazır bulundu. Duruşmaya sanık avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

"Geriye doğru koştuğunda anlamadık, şok olduk"

Duruşmada savunma yapan S.T. üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtti. Suça sürüklenen çocuk T.Y. ise savunmasında, "O gün amacımız sadece piknik yapmaktı. Oraya, birlikte aldığımız kararla gittik, oturduk ve alkol aldık. Tartışma olduktan sonra tekrar konuştuk. Geriye doğru koştuğunda anlamadık, şok olduk. Ambulansı aradık. Atılı suçları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı mahkemede mütalaaya katıldığını belirterek, sanıkların ve suça sürüklenen çocukların hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti. Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin tutuksuz yargılanmalarını ve beraatlarını talep etti.

"Elif'in bu durumundan dolayı çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum"

Son sözü sorulan suça sürüklenen çocuk S.T. beraatını talep etti. Sanık T.Y. ise son sözünde, "Elif'in bu durumundan dolayı çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

13'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldılar

Kararını açıklayan mahkeme, suça sürüklenen çocuklar S.T. ile T.Y.'yi ayrı ayrı 'ihmali suretle adam öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suçun işlendiği tarihte 15-18 yaş aralığında olduklarını ve verilecek cezanın gelecekleri üzerindeki etkilerini de dikkate alan heyet, bu cezayı 10'ar yıl hapis cezasına indirdi.

Mahkeme, suça sürüklenen çocuklar S.T. ile T.Y.'yi 'birden fazla kişiyle birlikte ve çocuğa karşı hürriyeti tahdit' suçundan, suçun işlendiği tarihte 15-18 yaş aralığında olduklarını ve verilecek cezanın gelecekleri üzerindeki etkilerini de dikkate alarak 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı. Suça sürüklenen çocuklar toplamda 13'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

2 sanığa 5'er yıl hapis cezası

Sanıklar Gürkan Kalmaz ile Ufuk Bökü'yü 'birden fazla kişiyle birlikte ve çocuğa karşı hürriyeti tahdit' suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptıran heyet, sanıkların ayrı ayrı 'ihmal suretiyle adam öldürme' suçundan delil yetersizliği gerekçesiyle beraatına hükmetti.

2 sanık ve 2 suça sürüklenen çocuğun ayrı ayrı 'sağlık için tehlikeli madde temini' suçundan, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar veren mahkeme, ayrıca hepsinin adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti.

Olayın geçmişi

İstanbul Sultangazi'de 26 Haziran 2021'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın uçurumda cesedi bulunmuştu. İddiaya göre olay tarihinde 17 yaşında olan şüpheli S. T. ve 15 yaşında olan şüpheli T.Y., yine 15 yaşında olan maktul Elif Çakal'ı darp etmeyi planlamışlardı. Elif Çakal, 26 Haziran 2021'de şüpheliler S. T., T. Y., Gürkan Kalmaz ve Ufuk Bökü ile buluşmuştu. Soruşturma aşamasında ortaya çıkan görüntülerde ise S.T. ile T.Y.'nin Çakal'ı tekme, tokat ve yumruklarla darp ettiği, Kalmaz ve Bökü'nün ise müdahale etmeyerek video çektiği görülmüştü.

Yeni görüntülerin ortaya çıkması öncesi olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler S.T., T.Y., Ufuk Bökü ve Gürkan Kalmaz tutuklanma talebiyle sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olaya ilişkin yeni görüntülerin ortaya çıkması üzerine tekrar gözaltına alınan şüphelilerden Kalmaz, Bökü ve S.T. tutuklanmıştı. Diğer şüpheli T.Y. ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol uygulanmıştı. Soruşturma devam ederken 3 şüpheli de 25 Ekim 2021'de tutukluluk incelemesi sonrası adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Daha sonra şüpheliler S.T., T.Y., Ufuk Bökü ve Gürkan Kalmaz hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılmıştı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Elif Çakal davasında karar: 2 kişiye 13'er yıl 4'er ay hapis cezası - Son Dakika


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