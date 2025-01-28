Sultangazi'de Evi Yaktılar İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sultangazi'de Evi Yaktılar İddiası

Sultangazi'de hafriyat alanı nedeniyle evinde zarar gören Hızır Avcılar, yapılan teklifi reddedince evinin yakıldığını iddia etti.

28.01.2025 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de parayı kabul etmedi diye evini ateşe verdiler iddiası

Bahçesine toprak doldurup evini yakmaya çalıştılar

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre bir vatandaşın hafriyat alanının yakınında bulunan ve çok sayıda meyve ağacının bulunduğu bahçesine önce toprak doldurup, ardından ise evi boşaltması için 250 bin lira teklif edildi. Para teklifini kabul etmeyen Hızır Avcılar, evini ateşe verdiklerini iddia ederek şikayette bulundu.

Olay dün saat 13.00 sıralarında Sultangazi Yayla mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Habibler ve Yayla mahalleleri arasında bulunan dere yatağı niteliğindeki geniş arazide uzun zamandır devam eden hafriyat dolgu çalışması esnasında Hızır Avcılar isimli vatandaşa ait evin bahçesine toprak dolduruldu. Durumu fark eden Hızır Avcılar bahçesine giderek meyve ağaçlarının toprak altında kaldığını belirtip çalışanlar ile tartıştı. Bir süre sonra ise olay yerine gelen çalışanlar evi boşaltması için 250 bin lira teklif etti. Bu duruma sinirlenen ev sahibi ise sadece meyve ağaçlarının bile bu bedelden daha fazla olduğunu ifade ederek teklifi kabul etmedi. Yaklaşık yarım sonra 150 metre ileride bulunan annesinin evinde kahvaltı yaptığı esnada evinden dumanlar yükseldiğini fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı ev itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürülürken, yaklaşık 6 ay kadar önce yanı başında bulunan başka bir evin daha bilinmeyen nedenle yandığı öğrenildi.

Para teklifini kabul etmeyince evinin yakıldığını belirten Hızır Avcılar, "Bu hafriyatçı arkadaşlar 7 ay önce buraya hafriyat dökmeye başladı. Sabah geldik evimize bahçemize baktık ki makineler ağaçlarımızı gömüyor kendilerine müdahil olduk. Bize 250 bin lira çocuğa teklif eder gibi para teklif ettiler. Biz parayı kabul etmedik ve gönderdik kendilerini. Böyle bir paraya ihtiyacımız yok bizim meyvelerimizin ve bahçemizin değeri neyse helalleşelim dedim. Bunun üzerine kahvaltı yapmaya çıktık. Baktık ki evimiz yanıyor. Bizim burada bir evimiz daha 6 ay önce yandı. İtfaiye ve polis raporları var. Bugünde bunlar bize para teklif ettikten sonra bu evimiz yandı kim tarafından yakıldı bilmiyoruz. Gördüğünüz bu çekyat evin önündeydi ve bunlar ateşe verildi. Ev yandı, bu evi de yaktılar, arkadaki evi de 6 ay önce yaktılar. Kimin bizim evlerimizi yaktığını bilmiyoruz, devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.

Yaşanan olayda gecekondunun bir kısmı yanarak zarar görürken arazideki hafriyat çalışmalarının devam ettiği anlar ise dron kamerasına yansıdı. Görüntülerde olay yerine gelen çalışanların inceleme yaptığı ve hafriyat çalışmalarının devam ettiği görülüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sultangazi, İstanbul, Politika, Avcılar, 3-sayfa, İtfaiye, Şiddet, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Evi Yaktılar İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Erdoğan’dan Bakan Ersoy’a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız
12:12 Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur
11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
16:54 Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı
16:50 Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor
16:41 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi iptal oldu Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu
16:38 ABD’li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin’i öldürmeye çalıştı ABD'li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin'i öldürmeye çalıştı
16:24 Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil
16:02 Trump, DeepSeek’in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti Trump, DeepSeek'in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti
15:53 Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye’ye geri dönüyor Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye'ye geri dönüyor
15:51 Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City’den getirdi Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City'den getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 12:47:24. #1.13#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Evi Yaktılar İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.