Sultangazi'de seyir halindeki kamyonun ön kısmında yangın çıktı, itfaiye söndürdü - Son Dakika
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Sultangazi'de seyir halindeki kamyonun ön kısmında yangın çıktı, itfaiye söndürdü

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Sultangazi\'de seyir halindeki kamyonun ön kısmında yangın çıktı, itfaiye söndürdü
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Sultangazi\'de seyir halindeki kamyonun ön kısmında yangın çıktı, itfaiye söndürdü
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Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde saat 11.40 sıralarında seyir halindeki kamyonun ön kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücünün dumanları fark ederek yol kenarına çektiği kamyondaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, araçta maddi hasar oluştu.

İstanbul Sultangazi'de seyir halindeki bir kamyonun ön kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücünün dumanları fark ederek yol kenarına çektiği kamyon, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 11.40 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan Halk Eğitim Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonun ön kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü, kamyonu yol kenarına çekti. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangın nedeniyle kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA
Sultangazi3. SayfaOtomobilİstanbulİtfaiyeEdirneGüncelSon Dakika

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