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Sultangazi'de silahlı çatışmada kurşunların hedefi olan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sultangazi'de silahlı çatışmada kurşunların hedefi olan çocuk hayatını kaybetti

Sultangazi'de çıkan silahlı çatışma sırasında olay yerinden geçerken kurşunların hedefi olan 15 yaşındaki Büşra Polat, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Büşra Polat, ailesiyle seyir halinde ilerlerken çatışma sırasında başına kurşun isabet etmişti.

02.01.2024 - 18:43,
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Sultangazi'de silahlı çatışmada kurşunların hedefi olan çocuk hayatını kaybetti

İSTANBUL - Sultangazi'de çıkan silahlı çatışma sırasında olay yerinden geçerken kurşunların hedefi olan 15 yaşındaki Büşra Polat, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde 30 Aralık günü seyir halindeki 34 RB 8900 ve 34 CRT 604 plakalı otomobillerin içindeki şüpheli şahıslar uzun namlulu otomatik tüfek ve tabancalarla birbirlerine ateş açmıştı. 15 yaşındaki Büşra Polat, 75. Yıl Heykel Parkı yakınlarında ailesi ile 34 UV 8980 plakalı araçla seyir halinde ilerlerken çatışma sırasında başına kurşun isabet etmişti. Ağır yaralanan Polat'ın, tedavi gördüğü Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sultangazi\'de silahlı çatışmada kurşunların hedefi olan çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Sultangazi, Saldırı, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de silahlı çatışmada kurşunların hedefi olan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de silahlı çatışmada kurşunların hedefi olan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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