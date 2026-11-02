Sultangazi\'de silahlı kavgada 1 kişi vuruldu, saldırgan olay yerinden kaçtı

İstanbul Sultangazi'de telefon aksesuarları satan iş yerinin önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, telefon aksesuarları satan bir iş yerinin önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi vurularak yaralandı. Saldırgan olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.