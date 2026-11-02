Sultangazi'de silahlı kavgada 1 kişi vuruldu, saldırgan olay yerinden kaçtı - Son Dakika
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Sultangazi'de silahlı kavgada 1 kişi vuruldu, saldırgan olay yerinden kaçtı

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Sultangazi\'de silahlı kavgada 1 kişi vuruldu, saldırgan olay yerinden kaçtı
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Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde akşam saatlerinde telefon aksesuarları satan bir iş yerinin önünde silahlı kavga çıktı, 1 kişi vurularak yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Sultangazi'de telefon aksesuarları satan iş yerinin önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, telefon aksesuarları satan bir iş yerinin önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi vurularak yaralandı. Saldırgan olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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