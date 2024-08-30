Sultangazi'de kaldırımda yürüyen bir kişi silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Sultangazi'de kaldırımda yürüyen bir kişi silahlı saldırıya uğradı

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Sultangazi'de bir kişi kaldırımda yürüdüğü sırada motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

30.08.2024 09:49
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Sultangazi'de bir kişi kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı

İSTANBUL - Sultangazi'de bir kişi kaldırımda yürüdüğü esnada motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan şahıs kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar ise kaçarak uzaklaştı.

Olay saat 10.00 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen bir kişi kaldırımda yürüdüğü esnada sokak arasından gelen motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kasklı oldukları öğrenilen 2 saldırgan 6 el ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçarken, bacaklarından yaralanan şahıs ise kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı şahıssa ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralı ambulans Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de kaldırımda yürüyen bir kişi silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

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