Sultangazi\'de Silahlı Saldırı: Yaralı Var, Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Sultangazi'de bir kişi alacak verecek meselesi nedeniyle uğradığı silahlı saldırıda yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelinin evine yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 Şubat tarihinde saat 04.20 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde bir şahsın silahla yaralandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, polis şahsı yaralayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, aralarında alacak verecek meselesi olduğu belirlenen H.A. isimli şüphelinin bir araçla geldiğini ve silahla O.J'yi yaralayarak uzaklaştığını tespit etti. Silahlı saldırgan H.A.'nın Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan evini belirleyen ekipler, 6 Şubat'ta adrese operasyon düzenledi. Operasyonda H.A. (25) ve A.M.A. (25) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 9 bin 574 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 200 gram metanfetamin, 29 gram marihuana, 4,10 gram eroin, 8 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 17 bin 400 lira ve 645 dolar ele geçirildi.
İki ayrı adrese daha operasyon gerçekleştirildi
Öte yandan, 5 Şubat tarihinde İsmetpaşa Mahallesi'nde taşımacılık faaliyetleri yürüten bir iş yeri ve bir evde narkotik madde bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri, adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerinde bulunan H.A.C. (22) ve B.C. (48) gözaltına alınırken, Y.E.A. (24) ve S.G. (19) isimli şüpheliler ise iş yerine geldikleri esnada yakalandı. İş yeri ve evde yapılan aramalarda 42 bin 469 adet uyuşturucu hap, 91,6 gram kokain, 1,85 gram bonzai, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 47 bin 735 lira, 3 bin 307 dolar, 2 bin 900 euro, tabanca ve tüfeklere ait çok sayıda mermi ve kartuş ele geçirildi.
Üç operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü. Şüphelilerden H.A. ve A.M.A.'nın çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. H.A.'nın 2 ayrı hırsızlıktan aranması bulunurken, "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kabul etmek" suçlarından toplam 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden Y.E.A. ve S.G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, H.A., A.M.A. ile H.A.C. ve B.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
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Son Dakika › 3.Sayfa › Sultangazi'de Silahlı Saldırı: Yaralı Var, Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı - Son Dakika
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