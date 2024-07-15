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Sultangazi'de yıkım çalışması sırasında bitişikteki bina zarar gördü

4 dairenin duvarı yıkıldı, vatandaşlar büyük panik yaşadı

İSTANBUL - Sultangazi'de bir binanın yıkım çalışması sırasında bitişikteki bina da zarar gördü. Duvarları yıkılan dairelerin içi tuğla sokak ise toz bulutları ile doldu.

Olay öğle saatlerinde Uğurmumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre kentsel dönüşüm projesi kapsamında bir binanın yıkılmaya başlandı. Bu sırada bitişikteki bina da zarar gördü. Duvarı yıkılan 4 dairenin içi tuğlalarla dolarken, tuğla parçaları dairelerin içine girerken eşyalar zarar gördü. Gürültüyü duyan apartman sakinleri kendilerini can havliyle dışarı attı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, olay yerine sevk edilen ekipler bölge önlem alarak inceleme yaptı.