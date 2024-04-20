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Suluova'da fırtına çatıları uçurdu

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde yağışın ardından etkili olan fırtınada çatılar uçtu. Bir araç ve ekmek fırını hasar gördü. Vatandaşlar kopan çatıların çıkardığı sesi deprem sanıp korku yaşadı. Polis ve itfaiye ekiplerinin alarma geçtiği ilçede bir süreliğine elektrikler de kesildi.

Cumhuriyet Mahallesi Kırım Sokak'ta etkili olan fırtına nedeniyle, park halindeki aracın üstüne bir binanın çatısından kopan saç ve kereste parçaları düştü. Deprem olduğunu sanıp sokağa Burhan Şahiner, "Rüzgarın şiddetiyle gümleme sesi duyduk. Deprem oldu sandık. Dışarı kendimizi zor attık" dedi.

Bir otomobilin hasar gördüğünü belirten mahalle muhtarı Taner Öztürk, Misafir bir uzman çavuş arkadaşımızın aracının üzerine çatı uçtu. Hasar gören araçta şans eseri kimse yoktu" diye konuştu.

Yenidoğan Mahallesi'nde uçan çatı parçaları bir bahçedeki ekmek fırınında hasara yol açtı. Hatice Korkmazer yeni yaptırdıkları fırının kullanılmaz hale gelmesine çok üzüldüğünü söyledi. Mustafa Korkmazer de, "Bahçe de çalışıyordum birden balon patlaması gibi lastik patlaması gibi şiddetli geldi" şeklinde konuştu.