Şüpheli Çanta Paniği: 'Çay içmeye gittim' - Son Dakika
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Şüpheli Çanta Paniği: 'Çay içmeye gittim'

Şüpheli Çanta Paniği: \'Çay içmeye gittim\'

Bolu'da unutulan çanta paniğe neden oldu, sahibi çantasını almak için geldiği sırada açıklama yaptı.

18.11.2024 19:05
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Cadde ortasında şüpheli çanta paniği, "Çay içmeye gittim"

BOLU - Bolu'da bir kafede sandalye üzerinde unutulan çanta, paniğe sebep oldu. Çantasını almaya geri gelen vatandaş, "Çanta benim, çay içmeye gittim" dedi. Çantadan uzak bir noktada konumlanan meraklı vatandaşlar ise cep telefonunun kameralarıyla olayı saniye saniye kayda aldı.

Olay, İzzet Baysal Caddesi'nde Demokrasi Meydanı'nda bulunan bir kafe önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafeye gelerek çay içen vatandaş, çantasını sandalyenin üzerinde unutup kafeden ayrıldı. Kafenin önünde dakikalarca duran çantayı fark eden kafe çalışanları şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bomba imha uzmanları sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay yerine bomba imha uzmanları istenildi. Uzun bekleyişin ardından çantanın sahibi olduğunu iddia eden bir vatandaş olay yerine geldi. Polis ekipleri vatandaşa çantası açtırarak inceledi. Olumsuz bir durum olmadığını anlayan ekipler vatandaşa gerekli uyarıları yaptıktan sonra çantayı sahibine teslim etti.

"Çay içmeye gittim"

'Unuttun mu burada?' sorusuna cevap veren ismi öğrenilemeyen çanta sahibi, "Çanta benim, çay içmeye gittim" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şüpheli Çanta Paniği: 'Çay içmeye gittim' - Son Dakika

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