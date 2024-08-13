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Suriye'deki 5,2'lik deprem Gaziantep'te hissedildi, vatandaşlar sokağa döküldü

GAZİANTEP - Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep'ten hissedilirken tedirgin olan vatandaşlar ise sokağa döküldü.

AFAD'ın (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) paylaştığı bilgilere göre, Suriye'nin Hama bölgesinde 12 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.56'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 19 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Türkiye'nin güneydoğusundaki Gaziantep'te de hissedildi.

Depremin ardından Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar arasında kısa süreli panik yaşandı. Depremi hissedenler, endişeyle evlerinden çıkarak sokaklara döküldü. Şu ana kadar depremle ilgili can kaybı ya da büyük çapta maddi hasar bildirilmedi.