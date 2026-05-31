Suruç'ta Kavşak Kazası: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi çevreyolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası konuşan sürücülerden biri, kavşağın yanlış yapıldığını iddia ederek tepki gösterdi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi çevreyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Arif Deniz D. yönetimindeki 06 CYY 989 plakalı Mercedes marka otomobil ile Hasan D. idaresindeki 07 CHU 472 plakalı Skoda marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada biri çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan sürücülerden Arif Deniz D., her iki sürücünün de kazada kusuru olmadığını, tek kusurlu olanın kavşağı yanlış yapanların olduğunu iddia etti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA