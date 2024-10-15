Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber - Son Dakika
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Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber

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Pankreas kanseri ile mücadele eden Survivor yarışmacısı, oyuncu ve dansçı Hasan Yalnızoğlu, 50 yaşında hayatını kaybetti.

15.10.2024 22:04  Güncelleme: 22:21
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Survivor ile tanınan, oyuncu ve dansçı Hasan Yalnızoğlu, pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. 7 yaşında bir kız çocuğu olan Hasan Yalnızoğlu'nun Bakırköy Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Pankreas kanseriyle mücadele eden Yalnızoğlu, özellikle "Survivor" ve "Anadolu Ateşi" dans gruplarındaki performanslarıyla tanınan tanınıyordu.

Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber

HASAN YALNIZOĞLU KİMDİR?

20 Ekim 1974 tarihinde Üsküdar, İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Yalnızoğlu, 6 yaşında jimnastiğe başlayıp aynı zamanda futbolla da ilgilendi. Sonraki yıllarda yüzme sporunda başarılar kazandı. Orta öğrenimini Pendik'te tamamladı. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Yöneticilik mezunudur. Spor kariyerinde birçok başarısı olan Yalnızoğlu, daha sonradan dans ve oyunculuk alanında da kendini kanıtladı. Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi dans gruplarında baş dansçı olarak görev aldı. 2007 yılında kendi gibi dansçı olan Tatiana Ruichiana ile evlendi. Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Nihat Altınkaya'nın ardından ikinci oldu. 2013 yılında Şişli'de kendine ait bir spor salonu açmıştır. 2014 yılında "Öğrenilmiş Duygular" adındaki kişisel gelişim kitabını çıkardı. 2015 yılında, Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranlarında düzenlediği Survivor All Star yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır. Yarışmayı 5. olarak tamamlamıştır. 1997 yılında kadınlarda Deniz Akkaya'nın erkeklerde de Kenan İmirzalıoğlu'nun birinci olduğu Best Model of Turkey yarışmasında ikinci olmayı başardı.

Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu\'ndan acı haber

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Son Dakika 3.Sayfa Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Yunuss Bayern:
    Darısı tüm akepelilere… 24 213 Yanıtla
  • Kadir yılmaz:
    allah rahmet eylesin güzel insan.. 93 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Allah rahmet eylesin ailesine sabır versin 49 0 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevenlerine sabırlar diliyorum 37 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Yunus Bayern Her yerde kabak gibi ortaya çıkmasanız olmaz dimi Anladık Allaha kitaba inanmıyorsunuz bizim örfümüz de adetimizde ALLAH A inanmasan bile bir insan olarak taziyede bulunulur 26 2 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Selami K canın chenneme 1 16 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    ALLAH Rahmet eylesin mekanı cennet olsun 13 0 Yanıtla
  • Adem:
    Allah rahmet eylesin 5 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ender kervancıoğlu ve talat yelbuz aynı kişiler 2 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    talatin nemaloldugunu afyonda sorgulatıyorum şuan ortaya çıkacak 1 1 Yanıtla
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