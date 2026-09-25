Susan Sarandon dahil 103 kişi New York'ta Netanyahu protestosunda gözaltına alındı - Son Dakika
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Susan Sarandon dahil 103 kişi New York'ta Netanyahu protestosunda gözaltına alındı

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Susan Sarandon dahil 103 kişi New York\'ta Netanyahu protestosunda gözaltına alındı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu konuşması öncesinde New York'ta düzenlenen protestolara polis müdahale etti. New York Polis Departmanı, aralarında Susan Sarandon ve Hannah Einbinder'ın da bulunduğu 103 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesinde New York'ta düzenlenen protestoya polis müdahale etti. Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon ile “Hacks” dizisinin Emmy ödüllü oyuncusu Hannah Einbinder'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Reuters en az 30 kişinin gözaltına alındığını bildirirken, eylemi düzenleyen Jewish Voice for Peace 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 

BM GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'na hitabı öncesinde yaklaşık 200 gösterici, New York'taki BM Genel Merkezi yakınında bir araya geldi. Jewish Voice for Peace tarafından düzenlenen protestoda göstericiler, İsrail'e ABD silah desteğinin sona erdirilmesini ve Gazze'deki savaşın durdurulmasını talep etti.

Susan Sarandon dahil 103 kişi New York'ta Netanyahu protestosunda gözaltına alındı

Göstericilerin bir bölümü yolu kapatarak oturma eylemi yaptı. New York polisi, grubun yolu boşaltması yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen eylemlerini sürdüren göstericilere müdahale edildi. 

SUSAN SARANDON VE HANNAH EINBINDER GÖZALTINA ALINDI

Polisin müdahalesinde Oscar ödüllü Susan Sarandon ile “Hacks” dizisindeki rolüyle Emmy kazanan Hannah Einbinder gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Görüntülerde Sarandon'ın polis tarafından götürüldüğü, Einbinder'ın ise elleri arkasından bağlanarak alandan çıkarıldığı görüldü. 

Demokrat Kongre adayı Darializa Avila Chevalier ile New York Şehir Meclisi üyesi Chi Ossé de gözaltına alınanlar arasındaydı. 

NETANYAHU KONUŞURKEN DELEGELER SALONU TERK ETTİ

Protestoların ardından BM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Netanyahu konuşmasına başladığı sırada çok sayıda ülkenin delegesi salonu terk etti. Netanyahu ise konuşmasında İsrail'in bölgedeki askeri faaliyetlerini savundu.

Kaynak: İHA
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