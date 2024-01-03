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Susurluk'ta kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tarlasını işlemek için traktörüyle yola çıkan ancak bir daha evine dönmeyen N.C.'nin cansız bedeni Simav Çayı üzerinde bulundu.

Susurluk, Kocapınar Mahallesi'nde ikamet eden N.C. tarlasını işlemek için traktörüyle yola çıkmıştı. Sonrasında N.C. eve dönmemiş ve ailesi tarafından kayıp olduğu bildirilmişti. Bunun üzerine yapılan aramalar neticesinde N.C.'nin kullandığı traktör Simav Çayı'ndan çıkarılmış ancak kayıp şahıs bulunamamıştı.

Toplam 68 personelle yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde, traktörün çıkarılma noktasından 400 metre aşağıda, N.C.'nin cansız bedenine dere içerisinde ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.