Tacizci kaçtı vatandaş kovaladı! Çocuğa cinsel organını gösteren şüpheliye meydan dayağı - Son Dakika
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Tacizci kaçtı vatandaş kovaladı! Çocuğa cinsel organını gösteren şüpheliye meydan dayağı

Tacizci kaçtı vatandaş kovaladı! Çocuğa cinsel organını gösteren şüpheliye meydan dayağı

İstanbul'da bir parkta küçük çocuğa cinsel organının gösterdiği iddia edilen şüpheli çevredekiler tarafından fark edildi. Onlarca kişi tarafından kovalanan taciz şüphelisi kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yakalanan şüpheli feci şekilde darbedildi.

11.07.2024 11:16
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İstanbul Fatih'teki Topkapı Parkı'nda bir adam, oyun oynayan küçük çocuğa cinsel organını gösterdi. Durumu fark eden ailenin tepkisi üzerine çevredekiler tarafından dövülen şüpheli polis ekiplerine teslim edildi. O anlarda kameralar da kayıttaydı.

TACİZİ AİLE FARK ETTİ

Olay, geçtiğimiz hafta Fatih'teki Topkapı Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi parkta oyun oynayan küçük bir çocuğa cinsel organını gösterdi. Çocuğun yakınları ve çevredekiler durumu fark ederek, şüpheliye tepki gösterdi.

Tacizci kaçtı vatandaş kovaladı! Çocuğa cinsel organını gösteren şüpheliye meydan dayağı

TACİZCİYİ UZUN SÜRE KOVALADILAR

Kısa sürede toplanan kalabalıktan kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamacanın ardından yakalanarak darbedildi. Aldığı darbeler sonucu kanlar içerisinde kalan şüpheli, yere yığıldı.

YEDİĞİ DAYAK NEDENİYLE AYAĞA BİLE KALKAMADI

Ayağa kalkmakta güçlük çeken şüpheliye, parktaki vatandaşlar tepki göstermeye devam etti. Yaşananlar kameralara yansırken, şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tacizci kaçtı vatandaş kovaladı! Çocuğa cinsel organını gösteren şüpheliye meydan dayağı - Son Dakika

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