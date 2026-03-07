Tacizci Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Tacizci Zanlı Tutuklandı

Tacizci Zanlı Tutuklandı
07.03.2026 23:22
Birecik'te okul önünde çocukları taciz eden zanlı, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde okul önündeki çocukları taciz ettiği iddia edilen ve polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fevzi Paşa İlkokulu önünde dolaşan İ.A. (23), çocukları 10 TL harçlık ile kandırarak taciz etti. Çocukları 10 TL ve bir meyve suyu ile kandırdığı öne sürülen şahsın, o anları bir eve ait güvenlik kamerasına yansıdı. Durumun fark edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, zanlının adresine operasyon düzenledi. Kıskıvrak yakalanan zanlı, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahalle sakinleri, okul önlerinde ve çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

