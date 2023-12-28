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Tahtalarla güçlendirilen az hasarlı minare korkutuyor - Son Dakika
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Tahtalarla güçlendirilen az hasarlı minare korkutuyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde depremlerde aldığı hasar sonrası tahtalarla güçlendirilen cami minaresi korkutuyor. Caminin ibadete açık olduğunu belirten mahalle muhtarı minarenin yıkılmasından endişe duyduklarını söyledi. Minarenin yan tarafında bulunan Kur'an Kursu da hasar görmüş durumda. Cevherizade Mahalle Muhtarı Vedat Kuru, minarenin tahtalarla güçlendirilmesine anlam veremediklerini belirterek yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

Tahtalarla güçlendirilen az hasarlı minare korkutuyor
28.12.2023 - 20:20,
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Tahtalarla güçlendirilen az hasarlı minare korkutuyor

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde depremlerde aldığı hasar sonrası tahtalarla güçlendirilen cami minaresi korkutuyor. Caminin ibadete açık olduğunu belirten mahalle muhtarı minarenin yıkılmasından endişe duyduklarını söyledi.

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen ve az hasarlı olarak raporlanan Battalgazi ilçesi Cevherizade Mahallesi'ndeki tarihi Yusuf Ziya Paşa caminin minaresi korkutuyor. Depremlerde minaresi hasar alan caminin ibadete açık olduğunu kaydeden Cevherizade Mahalle Muhtarı Vedat Kuru, caminin çevre duvarlarında da yer yer hasarlar bulunduğunu ifade ederek minarenin yıkılmasında endişe duyduklarını söyledi.

Yan tarafında Kur'an Kursu da bulunan caminin az hasarlı olarak raporlanan minaresinin tahtalarla güçlendirilmesine anlam vermediklerini belirten muhtar Kuru, minarenin yıkılmasından endişe duyduklarını aktararak yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tahtalarla güçlendirilen az hasarlı minare korkutuyor - Son Dakika


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