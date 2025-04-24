Takla atan aracın açılan kapısından fırlayan genç sürücü hayatını kaybetti

Antalya'da önce otomobile ardından da bariyerlere çarpıp takla atan aracın açılan kapısından yola savulan 19 yaşındaki genç sürücü hastanede hayatın kaybederken 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden gencin cenazesinin alınması sırasında annesinin feryatları yürekleri dağladı. Gencin kornealarının bağışlandığı öğrenilirken acılı annenin "Oğlum dünyayı görmeye devam edecek" dediği öğrenildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Gazi Bulvarı 15 Temmuz Şehitleri Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havalimanı'ndan Akdeniz Üniversitesi yönüne seyreden 07 BFV 54 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammed Çağatay Gürler (19) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce aynı güzergahta ilerleyen Mahmut C.Ş.'nin kullandığı 07 YMV 84 plakalı Audi marka araca yandan çarptı, sonra da savrularak bariyerlere çarpıp takla attı.

Aracın motoru koparak 50 metre sürüklendi

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada takla atan otomobilin motoru çarpmanın şiddetiyle yerinden çıkarak yaklaşık 50 metre yolda sürüklendi. Hurdaya dönen araçta bulunanların yardımına ilk olarak diğer araç sürücüleri koşarken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza anında otomobil açılan kapısından yola fırlayan araç sürücüsü Muhammed Çağatay Gürler ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 genç kazayı hafif yaralı atlattı.

Aracın açılan kapısından yola fırlamış

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gürler ve arkadaşları ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada araçtan yola fırlayan araç sürücüsü 19 yaşındaki Muhammed Çağatay Gürler doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin vefat haberini alan ailesi gözyaşlarına boğulurken Gürler'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığına götürüldü.

"Oğlum dünyayı görmeye devam edecek"

Trafik kazasında hayatını kaybeden talihsiz gencin cansız bedeninin cenaze aracına alınması sırasında anne Gülcan Gürler gözyaşlarına hakim olamazken, "Oğlum kalk ne olur. Oy canım benim, benim oğlum ne olmuş öyle" sözleri yürekleri burktu. Öte yandan genç yaşta hayatını kaybeden Muhammed Çağatay Gürler kornealarının ailenin isteği ile bağışlandığı öğrenildi. Ailenin yakınlarından Mehmet Akif Kababaş, gençlere uyarılarda bulunarak, "Emniyet kemerini takmadığı için vefat ettiğini söylediler. Anne-baba çok acılı, hiç kimse anne ve babasına böyle bir acı yaşatmasın. Aile kornealarını bağışladı. Annesi 'En azından oğlum dünyayı görmeye devam edecek' dedi. Gençler sürat yapmasın, emniyet kemerini taksın, kurallara uysunlar" dedi. - ANTALYA