Taksim'de İki Grup Arasında Kavga - Son Dakika
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Taksim'de İki Grup Arasında Kavga

Taksim Meydanı'nda iki grup arasında çıkan kavga, polis müdahalesiyle sona erdi.

06.05.2025 17:33
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Taksim'de iki grup arasında kavga kamerada

İSTANBUL - İstanbul Taksim Meydanı'ndaki iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgayı gören polis ekipleri duruma müdahale ederken, taraflar arasında yaşanan kavga kameralara yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim Meydanı'ndaki iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taksim Meydanı'ndaki kalabalığa aldırış etmeyen taraflar birbirilerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Polisler anında müdahale etti

Kavgayı gören meydanda görevli polis ekipleri gruplara müdahalede bulundu. Kısa süreli yaşanan kavga anı ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Taksim'de İki Grup Arasında Kavga - Son Dakika

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