Taksim'de yılın ilk ticari taksi denetimi: 5 sürücüye 32 bin TL ceza

Çalışma ruhsatı kapalı olan ticari taksiler çekiciyle otoparka götürüldü

İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik yapılan denetimde, 5 şoföre aracın çalışma ruhsatının kapalı olmasından dolayı toplam 32 bin 195 TL para cezası kesildi. Araçlar çekilip otoparka götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri tarafından Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde araçlar durdurularak belge kontrolü yapan ekipler, şoförlerin emniyet kemeri, taksimetre açma, yolcu seçip seçmediklerine yönelik inceleme de gerçekleştirdi. Uygulamada 5 taksi şoförüne, aracının belediye çalışma ruhsatının kapalı olmasından dolayı kişi başı 6 bin 439 TL olmak üzere toplam 32 bin 195 TL para cezası kesildi. Taksicilerin araçları çekilip otoparka götürüldü.