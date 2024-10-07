Tarım Müdürü Cinayetinde Şüpheli Yakalandı

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Balıkesir'in Marmara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun tabancayla öldürülmesiyle ilgili olarak aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen olayın ardından zanlı S.A.'yı (42) yakalama çalışmaları bugün de sürdü. Polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı ortak çalışmalar sonucunda, S.A.'nın Çınarlı Mahallesi'nde annesinin evinde saklandığı bilgisi alındı. Düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri, S.A.'yı saklandığı evde ele geçirdi. Zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Marmara İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Dün, Marmara Adası'ndaki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasından gelen silah seslerini duyanlar hemen durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Murat Yakupoğlu'nun tabancayla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen S.A.'nın yakalanması için emniyet güçleri çalışma başlatmıştı. - BALIKESİR