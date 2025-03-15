Tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldürdü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 47 yaşındaki adam, tartıştığı oğlu tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Çiçek 8. Sokak üzerinde meydana geldi. Yılmaz Kuloğlu ile babası Yaşar Kuloğlu arasında ikamet içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı.

Mermi boynuna isabet etti

Öfkelenen Yılmaz Kuloğlu av tüfeğiyle babasına ateş açtı. Boyun kısmına isabet eden kurşunla ağır yaralanan baba Yaşar Kuloğlu, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisini yunus timleri yakaladı

Olay sonrası evden kaçan Yılmaz Kuloğlu, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunus) tarafından Fatih Caddesi (Çerkezköy yolu) üzerinde olayı gerçekleştirdiği silahla yakalandı. Çorlu Belediyesi'nde yıllarca çalışan 3 çocuk babası Yaşar Kuloğlu'nun geçtiğimiz günlerde emekli olduğu öğrenildi.