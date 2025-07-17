Tavşanlı\'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Çukurköy Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ.Ö. idaresindeki 43 ACP 601 plakalı otomobil, Sanayii Sitesi içerisi 4.Sokak 7.Blok önüne geldiği sırada H.A. idaresindeki 43 U 7614 motosiklet ile çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine belirtilen yere 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü H.A. yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA