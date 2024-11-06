Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.
Edinilen bilgilere göre A.G. idaresindeki 16 LNF 38 plakalı otomobil, İstasyon Caddesi Ziraat Bankası kavşağına seyir halinde iken caddenin karşısına geçmeye çalışan yaya N.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya N.A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Tavşanlı'da Trafik Kazası: Yaya Yaralandı - Son Dakika
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