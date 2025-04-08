Tavuk dürüm yedi, geceleri uyuyamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tavuk dürüm yedi, geceleri uyuyamaz hale geldi

Geniş Video İzle

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tavuk dönerden zehirlenen 648 kişiden Kayhan Dölcel, yeniden fenalaşarak hastanede tedavi altına alındı. Geceleri uyuyamadığını, ağrılarının dinmediğini ve zor günler geçirdiğini anlatan Dölcel, "Ağrılarım bir türlü geçmedi. Böbreklerimde, ciğerlerimde sıkıntı olduğu söylendi. Sanki zehir zıkkım yedik. Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi" ifadelerini kullandı.

08.04.2025 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı'nın 2 ve 3'üncü gününde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde tavuk döner alan bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Zehirlenme belirtileri yaşayan 648 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayın ardından şikayetlerin kaynağı olduğu belirtilen dönerci, Körfez Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlenerek geçici süreyle kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmede denetim yaparak ürünlerden numune aldı. Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yetkililerince yapılan kontrollerde, tavuk döner numunesinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı ve numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili dönerci dükkanının işletmecileri olduğu öğrenilen E.T. ve K.Y. isimli şahıslar tutuklandı.

YENİDEN FENALAŞTI

Zehirlenme belirtileri üzerine hastanelere başvuranlardan bazıları taburcu edilirken, bazısının ise tedavileri sürüyor. Geçtiğimiz günlerde tedavisinin ardından evine giden ancak yeniden rahatsızlanarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kayhan Dölcel'in de tedavisi devam ediyor.

Tavuk dürüm yedi, geceleri uyuyamaz hale geldi

"NE YATABİLİYORUM NE DE UYUYABİLİYORUM"

Geceleri uyuyamadığını anlatan Kayhan Dölcel, "Ne yatabiliyorum ne de uyuyabiliyorum. Uyumaya çalışıyorum ama sabah 05.00'e kadar kaç kez kalkıyorum. İnşallah bu rahatsızlıktan kurtuluruz. Benim gibi olan herkesin de bu rahatsızlıklardan en kısa zamanda kurtulmasını umut ediyorum" dedi.

"BİR TÜRLÜ İYİLEŞEMEDİM"

Dölcel, geçtiğimiz günlerde ateşinin yükseldiğini ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığına dikkat çekerek, "Ağrılarım bir türlü geçmedi. Hastaneye geldim, serum verdiler sonra taburcu edildim ancak bir türlü iyileşemedim. Ağrılar devam edince yeniden hastaneye geldim. Tahlil verdim. Böbreklerimde, ciğerlerimde sıkıntı olduğu söylendi. Şimdi serum verdikleri için biraz daha rahatım" diye konuştu.

Tavuk dürüm yedi, geceleri uyuyamaz hale geldi

"BİR DÜRÜM YEDİK NE HALLERE DÜŞTÜK"

Tavuk döner yediği için pişman olduğunu ifade eden Kayhan Dölcel, "Bir dürüm yedik ne hallere düştük. Sanki zehir zıkkım yedik. Şu düştüğümüz hale bakın. Çocuklar bir yanda, iş yerim bir yanda, ben bir yandayım. Ne hallere düştük. Keşke böyle olmasaydı ama bundan sonra herkes yaptığı işe de dikkat etmeli. Bakın bir haftadır neler çekiyorum. Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi" şeklinde konuştu.

Enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedavi altına alınan Dölcel'in karaciğer değerlerinde sıkıntı olduğu öğrenildi.

Tavuk dürüm yedi, geceleri uyuyamaz hale geldi
Kaynak: İHA

3-sayfa, Kocaeli, Körfez, Sağlık, Güncel, Kayhan, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tavuk dürüm yedi, geceleri uyuyamaz hale geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kemal:
    Türkiye de esnaf hırsız olmasaydı, tüsiad Türk olsaydı biz ekonomik krizi böyle gecirmezdik. 2 0 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ:
    Bu iktidar bu ülkede her an ölebilirsin. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını davasında 1 sanığa tahliye Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını davasında 1 sanığa tahliye
Guardiola’dan Foden’ın annesine küfür eden United taraftarlarına olay yaratacak sözler Guardiola'dan Foden'ın annesine küfür eden United taraftarlarına olay yaratacak sözler
Volkan Konak’ın ailesinden ilk mesaj: O her şiirde, her şarkıda bizimle Volkan Konak'ın ailesinden ilk mesaj: O her şiirde, her şarkıda bizimle
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP’den istifa etti Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti
Beşiktaş’ta maçın başında şok sakatlık Beşiktaş'ta maçın başında şok sakatlık
Trump ile Netanyahu arasındaki ortak basın toplantısı iptal edildi Trump ile Netanyahu arasındaki ortak basın toplantısı iptal edildi
4 günde 2 kez atıldı Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti 4 günde 2 kez atıldı! Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti
Mikrofonu açık unutan CHP’li başkan vekili, partililerine küfür etti Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti
Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketinde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

15:14 Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketinde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:13 MEB’den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt MEB'den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt
11:54 Kapıkule Sınır Kapısı’nda memurların rüşvet aldığı anlar kamerada Kapıkule Sınır Kapısı'nda memurların rüşvet aldığı anlar kamerada
21:22 Herkes bu pozisyonu tartışıyor Beşiktaş penaltı bekledi Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Beşiktaş penaltı bekledi
21:11 Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti
21:05 Mikrofonu açık unutan CHP’li başkan vekili, partililerine küfür etti Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti
21:00 4 günde 2 kez atıldı Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti 4 günde 2 kez atıldı! Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti
20:46 Trump ile Netanyahu arasındaki ortak basın toplantısı iptal edildi Trump ile Netanyahu arasındaki ortak basın toplantısı iptal edildi
20:33 Beşiktaş’ta maçın başında şok sakatlık Beşiktaş'ta maçın başında şok sakatlık
20:29 Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP’den istifa etti Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti
20:24 Volkan Konak’ın ailesinden ilk mesaj: O her şiirde, her şarkıda bizimle Volkan Konak'ın ailesinden ilk mesaj: O her şiirde, her şarkıda bizimle
20:18 Guardiola’dan Foden’ın annesine küfür eden United taraftarlarına olay yaratacak sözler Guardiola'dan Foden'ın annesine küfür eden United taraftarlarına olay yaratacak sözler
20:01 Beşiktaş’ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını davasında 1 sanığa tahliye Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını davasında 1 sanığa tahliye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 15:28:24. #7.13#
SON DAKİKA: Tavuk dürüm yedi, geceleri uyuyamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement