Tekbir getiren grup, İstanbul'daki Zorlu Center'ı bastı - Son Dakika
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Tekbir getiren grup, İstanbul'daki Zorlu Center'ı bastı

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Diyarbakır'da önceki gün hamburger ve kahve zincirine yapılan protesto eylemi sonrası bu kez tekbir getiren bir grup İstanbul'daki Zorlu Center'a girmeye çalıştı. AVM'nin güvenlik görevlileri ile eylemciler arasında yaşanan arbede saniye saniye kameralara yansıdı. Öte yandan Zorlu Holding'in, İsrail'le elektrik üretim santrallerindeki ortaklığı nedeniyle zaman zaman Zorlu Center önünde protesto gösterileri düzenleniyor.

24.06.2024 23:27
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Diyarbakır'da hamburger ve kahve zinciri şubelerine, "Cenk, cihat, şehadet" sloganlı eylem gündemdeki yerini korurken bu kez de İstanbul'dan benzer görüntüler geldi. Tekbir getiren bir grup Zorlu Center'a girmeye çalıştı.

Diyarbakır Sur'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren bir grup, bir hamburger ve kahve zinciri mağazalarına girerek protesto düzenledi. Grup üyeleri, "Cenk, cihat, şehadet" sloganları atarak renkli boyayla dolu balonları içeriye fırlattı. Mağazada bulunan müşteriler ise panikle kaçıştı. Yaşanan olay ülke gündeminde ilk sıralara yerleşirken, kentteki görüntülere benzer bir hadise bu kez de İstanbul'da yaşandı.

Tekbir getiren grup, İstanbul'daki Zorlu Center'ı bastı

TEKBİR GETİREN GRUP, AVM'YE GİRMEYE ÇALIŞTI

Beşiktaş'ta, tekbir getiren bir grup, Zorlu Holding'e ait büyük bir AVM olan Zorlu Center'a girmeye çalıştı. AVM'nin güvenlik görevlileri, kalabalık gruba engel olmaya çalışırken yaşanan arbede anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Öte yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023 Ekim ayından beri AVM önünde hareketlilik yaşanıyor. İsrail'le elektrik üretim santrallerindeki ortaklığı nedeniyle Zorlu Holding, Filistin yanlısı gruplar tarafından zaman zaman protesto ediliyor.

Tekbir getiren grup, İstanbul\'daki Zorlu Center\'ı bastı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

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Son Dakika 3.Sayfa Tekbir getiren grup, İstanbul'daki Zorlu Center'ı bastı - Son Dakika

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