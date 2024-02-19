3.Sayfa

Tekel bayi cinayetine ilişkin duruşmada ara karar açıklandı: Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayii cinayetine ilişkin davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmanın ertelenmesine hükmetti.

Esenyurt'ta Temmuz ayında Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ın hayatını kaybettiği tekel bayii cinayetine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında ara karar açıklandı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada beyanda bulunan maktul Yunus Emre Erzen'in annesi Solmaz Erzen, "Yüreğim parçalana parçalana o görüntüleri izledim. Çok saygılı hitap ediyor. Ama onlar çocuğa tahrik yapıyor. Çocuğun omzunu sıkıyor. Çocuk 'elini çek' diyor. Arkaya fırlatıyor çocuğu. Kafasına şişe vuruyor. Servet de baskı uyguluyor hareket etmesin diye. Tarık Özer diğer çocukları tutuyor. İnsanlık dışı bir görüntü. Çocuğum hiç yok yere, günahsız yere öldü. Tasarlayarak geldiler ve çocuğu öldürdüler. Murat Özer'in de pasaportu varmış, demek ki kaçacaktı. Emre öldü gitti, sağdan soldan hala bize yardımcı oldu diyorlar. Hep alttan alırdı Emre. Orada da son dakikaya kadar duruyor. Siz 600 bin lira için mi kıydınız bu çocuklara. Ben avukat olsam bunların avukatlığını yapmam. Ben çocuğumu kaybettim. Bu dördünün de ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyorum. Bunun izahı, indirimi yok" dedi.

Olayda yaralanan Yusuf Erzen ise olay günü tekel bayide kuzeni Yunus Emre ile muhabbet ettiğini söyleyerek "Malum şahıslar iş yerine geldi. Şarjör gördüm. Karmaşa oldu. Emre'nin kafasında şişe kırdılar. Ben köşeye düştüm. Batuhan benim üstüme düştü. Tarık 8-10 kez arkaya doğru sıktı. Bize de sıktılar. Emre'ye sıkarken yalvarıyordum sıkmayın diye. Çıkarken sıkmaya devam ettiler. Hayatımda hiç silah elime almadım" dedi.

Maktul Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen ise "Kan güderek yaptılar. Planlı yaptılar. Beni sürekli zorluyorlar. Cezanızı çekin. Emre mide ameliyatı olmuştu. Safra kesesi alındı. 3-4 ameliyat olmuştu. Güçsüzdü. Dünya izledi oğlumun ölümünü. Cezanızı çekeceksiniz cezaevinde" şeklinde beyanda bulundu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve dinlenemeyen tanıkların dinlenilmesine karar verdi. Mahkeme, olay yeri görüntülerinin bilirkişi tarafından incelenmesine de hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 28 Temmuz günü gece saat 23.20 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Baray Tekel-Gold Park Şarküteri isimli iş yerinde meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede, taraflar arasında meydana gelen tartışma ve silahla ateş edilmesi sonucu Yunus Emre Erzen'in 8 adet kurşunla yaralanarak hayatını kaybettiği, Batuhan Bayındır'ın ise 2 el ateş edilmesi sonucu yaralanarak öldüğü anlatıldı. İddianamede müşteki Yusuf Erzen ve şüpheli Murat Özer'in de çeşitli yerlerinden yaralandıkları belirtildi. İddianamede, şüpheliler Tarık, Murat, Azat, ve Servet Özer'in 'tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme', 'kasten öldürme', 'tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 kez müebbet, ve 16 yıl 6 aydan 31 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. 5 diğer şüphelinin ise değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.