Tekirdağ Çorlu\'da iki motosikletin çarpışması kamerada, kazada 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Salih Omurtak Caddesi üzerinde Cumhuriyet Meydanı istikametine seyreden Ö.E.'nin kullandığı motosiklet ile bir iş yerinin önünden yola çıkan M.A.Ş.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Yön tabelasının yerinden çıktığı kazada sürücüler ve motosikletteki 1 yolcu yaralandı. 3 yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kameraya yansıyan kazayla ilgili inceleme başlattı.