Tekirdağ\'da 3. kattan düşen otizmli çocuk hayatını kaybetti

3. kattan düşen otizmli çocuk hayatını kaybetti
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3. katın camından beton zemine düşen otizm hastası 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Olay, Şeyhsinan Mahallesi Sakakuşu Sokak üzerinde meydana geldi. 12 yaşındaki Belinay Özay henüz bilinmeyen bir sebeple apartmanın 3. katındaki ikamet camından beton zemine düştü. Ağır yaralanan Belinay, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Belinay Özay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan olay yerinde gözyaşlarına boğulan anneyi komşuları sakinleştirdi.
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