Tekirdağ'da Asayiş ve Trafik Denetimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Tekirdağ'da Asayiş ve Trafik Denetimleri

Tekirdağ\'da Asayiş ve Trafik Denetimleri
21.08.2025 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis, Tekirdağ'da asayiş ve trafik denetimleri düzenleyerek güvenliği artırmayı hedefliyor.

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından kent genelinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen uygulamalara Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Kentin giriş ve çıkış noktalarının yanı sıra şehir merkezinde de eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde şüpheli araçlar ve kişiler durdurularak kontrollerden geçirildi.

Denetimlerde araç sürücülerinin ehliyet ve ruhsat gibi evrakları incelenirken, alkolmetre ve uyuşturucu testleri de uygulandı. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem yapılırken, trafikte güvenliği tehdit eden unsurlara karşı sıfır tolerans gösterildi. TEM ekipleri, muhtemel terör bağlantılı şüphelilere yönelik kimlik sorgulamaları yaparken, asayiş ekipleri de kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Denetimler sırasında vatandaşların kimlik kontrolleri de gerçekleştirilirken, halkın güvenliğini tehlikeye atabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı anında müdahale edildi. Emniyet birimleri, özellikle gece saatlerinde ve yoğun bölgelerde denetimlerin artırılarak devam edeceğini aktardı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşamalarını sağlamak amacıyla düzenli olarak sürdürüleceğini vurguladı. Ayrıca, trafikte kurallara uymanın ve şüpheli durumları emniyet güçlerine bildirmelerinin önemine dikkat çekildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

alkolmetre, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Asayiş, trafik, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Asayiş ve Trafik Denetimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Kenan Yıldız’ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Büyükçekmece’de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu Büyükçekmece'de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu
Düğünde damada 50 metrelik para şeridi Düğünde damada 50 metrelik para şeridi
CHP’den AK Parti’ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye’nin değil dünyanın lideridir CHP'den AK Parti'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir
Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı
Putin’den Erdoğan’a telefon Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı

09:41
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
10:20
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 10:34:46. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Asayiş ve Trafik Denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.