Tekirdağ\'da Asayiş ve Trafik Denetimleri

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından kent genelinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen uygulamalara Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Kentin giriş ve çıkış noktalarının yanı sıra şehir merkezinde de eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde şüpheli araçlar ve kişiler durdurularak kontrollerden geçirildi.

Denetimlerde araç sürücülerinin ehliyet ve ruhsat gibi evrakları incelenirken, alkolmetre ve uyuşturucu testleri de uygulandı. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem yapılırken, trafikte güvenliği tehdit eden unsurlara karşı sıfır tolerans gösterildi. TEM ekipleri, muhtemel terör bağlantılı şüphelilere yönelik kimlik sorgulamaları yaparken, asayiş ekipleri de kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Denetimler sırasında vatandaşların kimlik kontrolleri de gerçekleştirilirken, halkın güvenliğini tehlikeye atabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı anında müdahale edildi. Emniyet birimleri, özellikle gece saatlerinde ve yoğun bölgelerde denetimlerin artırılarak devam edeceğini aktardı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşamalarını sağlamak amacıyla düzenli olarak sürdürüleceğini vurguladı. Ayrıca, trafikte kurallara uymanın ve şüpheli durumları emniyet güçlerine bildirmelerinin önemine dikkat çekildi. - TEKİRDAĞ