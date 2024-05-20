Tekirdağ'da operasyon: Kılıç, uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da operasyon: Kılıç, uyuşturucu ve silah ele geçirildi

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Tekirdağ'da yapılan bir operasyonda bir ikamette uyuşturucu, kılıç, silah ele geçirilerek 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, kokain maddesi, sentetik ecza hapları, hassas terazi, havalı tüfek, kılıç, tabanca fişekleri ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para da ele geçirildi. Olayda 1 kişi uyuşturucu kullanmaktan, 1 kişi ise uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alındı.

20.05.2024 11:00
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Tekirdağ'da operasyon: Kılıç, uyuşturucu ve silah ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda bir ikamette uyuşturucu, kılıç, silah ele geçirilerek 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu İlçesi Hıdırağa (Kore) Mahallesinde 1 ikamette yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 parça halinde uyuşturucu maddelerden kokain maddesi, 90 adet sentetik ecza hap maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet havalı tüfek, 1 adet kılıç, 2 adet tabanca fişeği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 765 TL para ele geçirildi.

Olayda 1 şüpheliye uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken,1şüpheli ise uyuşturucuda gözaltına alındı.

Tekirdağ\'da operasyon: Kılıç, uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da operasyon: Kılıç, uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da operasyon: Kılıç, uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika
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