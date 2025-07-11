Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Sofuköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
Alevleri kontrol almak için Orman İşletme Müdürlüğü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan 5 uçak, 4 helikopter ile karadan da 15 arazöz, 15 itfaiye aracı ile müdahale ediliyor.
Havanın rüzgarlı olması nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.
Öte yandan, alevlerin Sofuköy Mahallesi'ne yaklaşması üzerine jandarma ekipleri vatandaşların evlerini tahliye etmelerini istedi. Bunun üzerine mahalle sakinleri hayvanlarını ahırlardan çıkarıp güvenli alana götürmeye başladı. Bölgeye takviye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da orman yangını: Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle boşaltılıyor - Son Dakika
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