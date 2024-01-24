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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Kişi Gözaltına Alındı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 8 gram metamfemtamin, 7 gram esrar, 4 adet sentetik hap, 1028 gram bonzai, 5 gram eroin, 315 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 1950 adet uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen siyah poşet, 5 gram kubar esrar ve 6 adet sentetik hap ele geçirildi.

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Kişi Gözaltına Alındı
24.01.2024 - 12:55,  Güncelleme: 12:56
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Süleymanpaşa Aydoğdu Mahallesinde ve Köseilyas Mahallesinde yapılan operasyonlarda 8 gram metamfemtamin, 7 gram esrar ve 4 adet galara isimli sentetik hap ele geçirilirken B.A, V.D. ve V.Ş isimli şahıslar gözaltına alındı.

Ayrıca Kapaklı ilçesi Ömer Halis Demir Mahallesinde bulunan bir ikamette arama gerçekleştiren ekipler bin 28 gram bonzai ve 5 gram eroin ele geçirdi. Evde bulunan S.A. ve K.Ç isimli şahıslar gözaltına alındı.

Malkara ilçesi Kavakçeşme Mahallesi'nde R.B. isimli şahsın evinde arama yapan ekipler, 315 gram kubar esrar, 1 gram Metamfetamin, bin 950 adet uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen siyah poşet ele geçirdi.

Jandarma ekipleri Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Gültepe Mahallesinde K.D. ve S.G. isimli şahısların evinde yaptıkları aramada ise 5 gram kubar esrar ve 6 adet sentetik hap ele geçirdi.

Saray ilçesi Büyükyoncalı Bozoba Mahallesinde durdurulan araçta sürücü V.B. isimli şahsın üst aramasında 7 gram eroin, 20 gram Bonzai, 1 adet bıçak ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika


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