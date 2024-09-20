Tekirdağ'da Yangında Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tekirdağ'da Yangında Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

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Çorlu'daki evde çıkan yangında 77 yaşındaki Sultan Kumdar hayatını kaybetti. Yangın örtük inceleniyor.

20.09.2024 17:32
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Tekirdağ'da ev yangını: Yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da müstakil evde çıkan yangında 77 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı 03.00'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Cemaliye Mahallesi Cefa Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. 77 yaşındaki yaşlı kadın Sultan Kumdar'ın yalnız yaşadığı tek katlı müstakil sobalı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyüyerek binayı tamamen sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmeye başladığı sırada patlamalar meydana geldi. Yangın yaklaşık 1 buçuk saatlik müdahale sonrası tamamen söndürüldü.

Ekipler, ikamet sakini Sultan Kumdar'ın cansız bedenine ulaştı. Kumdar'ın cenazesi, savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından adli tıp kurumuna sevk edildi. Öte yandan komşuları, yaşlı kadının birkaç gündür soba yaktığını ifade etti.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

Tekirdağ\'da Yangında Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

Güvenlik, Tekirdağ, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Çorlu, Kaza, Son Dakika

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