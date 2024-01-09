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Tekirdağ'da Zincirleme Kaza: Otomobil Kamyonun Altına Saplandı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tekirdağ'da Zincirleme Kaza: Otomobil Kamyonun Altına Saplandı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, bir otomobil kamyonun altına saplandı ve kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonucunda olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ\'da Zincirleme Kaza: Otomobil Kamyonun Altına Saplandı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti
09.01.2024 - 20:09,
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Tekirdağ'da meydana gelen zincirleme kazada otomobil kamyona ok gibi saplandı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi girişinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden kamyon önünde seyreden araca çarptı. Bu sırada aynı istikamette seyreden 17 yaşındaki Kayra Güner idaresindeki otomobil de, kamyonun altına girdi. Kazada kamyona ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü Kayra Güner, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güner'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Zincirleme Kaza: Otomobil Kamyonun Altına Saplandı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Zincirleme Kaza: Otomobil Kamyonun Altına Saplandı, 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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