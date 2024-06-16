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Tekirdağ Emniyeti'nden dev operasyon: 132 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı operasyonlar ile çeşitli suçlardan kaydı bulunan 132 kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından Tekirdağ'ın ilçelerinde cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, yağma gibi suçlar başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 132 kişi yakayı ele verdi. Yakalama emri bulunan 132 şahıstan 10'unun hırsızlık, yağma, gasp ve konut dokunulmazlığının ihlal suçundan, 5 kişinin dolandırıcılık suçundan, 2 kişinin cinsel istismar suçundan, 11 kişinin kasten yaralama suçundan, 2 şahsın 6136 sayılı kanunda muhalefet suçundan, 4 kişinin uyuşturucu madde ticareti ve kullanma suçundan dolayı arandığı belirlendi. Farklı sürelerde hapis cezası alan 41 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yıllardır aranan sapık operasyonda yakalandı

Tekirdağ Emniyeti'nin düzenlediği operasyonda yakalanan S.A isimli şahsın cinsel istismar suçundan uzun yıllardır firari olduğu ve hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Yakalanan S.A, adli makamlara teslim edildi.

Ayrıca Saray ilçesinde yapılan uygulamada, 1 adet tabanca ve 7 adet mermi ele geçirildi.