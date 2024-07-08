Tekirdağ Ergene'de Tanker ve Traktör Çarpıştı - Son Dakika
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Tekirdağ Ergene'de Tanker ve Traktör Çarpıştı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen kazada, aynı istikamete seyir halindeki bir tankerin traktöre çarpması sonucu iki sürücü de hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Kaza sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

08.07.2024 11:25
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde aynı istikamete seyir halindeki tankerin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada iki sürücü de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, D- 100 Karayolu Edirne - Çorlu istikametinde Ulaş Mahallesi Mevkiinde meydana geldi. Mesut Başlı idaresindeki 41 B 4007 çekici ve 41 F 7493 plakalı dorse plakalı tır aynı yönde seyreden Eren Köseoğlu yönetimindeki 59 AGM 425 plakalı traktöre çarptı.

Kaza sonrası glikoz yüklü dorse yan yatarken, traktör de hurda yığınına döndü. Kaza nedeniyle bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki sürücünün de hafif sıyrıklarla atlattığı kazada çekicinin delinen deposundan yola mazot aktı.

Kaza sonrası ulaşımın tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ekiplerinin incelemesi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Ergene'de Tanker ve Traktör Çarpıştı - Son Dakika

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